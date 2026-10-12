اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٢ أكتوبر والسيد جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق لدعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.