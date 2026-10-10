سلاح الجو الإندونيسي يستقبل الطائرة الرئاسية ترحيبا بوصول الرئيس السيسي لجاكرتا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تم استقباله بشكل مميز مع حراسة مشددة من أسطول طائرات مقاتلة القوات الجوية الإندونيسية منذ دخوله المجال الجوي الإندونيسي.

وبحسب وسائل إعلام إندونيسية، شملت تشكيلة الحراسة الجوية (المرافقة) وحدتين من سوخوي Su-30، ووحدتين من سوخوي Su-27، مدعومة بواسطة طائرتي مقاتلة F-16 حتى عرض المناورات الجوية flypast فوق قاعدة هاليم بيرداناكوسوما.

هبطت الطائرة الرئاسية حوالي الساعة 17.25 بتوقيت غرب إندونيسيا، تلاها موكب من المركبات الذي استقبله بحماس صفوف من الطلاب يرفعون علمي إندونيسيا ومصر على طول مسار الطريق.

وتُعكس سلسلة التحية العسكرية الجوية والدفء في الاستقبال الأرضي الاقتراب الدبلوماسي والاحترام العالي الذي يُبديه الشعب الإندونيسي تجاه زيارة الدولة لرئيس السيسي.