الرئيس السيسى يلتقى ملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في كوالالمبور، بالملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، وذلك بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وأنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي كانا في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى القصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ومملكة ماليزيا، واستعراض حرس الشرف، وقيام المدفعية بإطلاق 21 طلقة.

كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات، ثم صافح الوفد الرسمي الماليزي، وكذلك مجموعة من سفراء الدول العربية والأفريقية الذين تمت دعوتهم للاستقبال الرسمي، وتم كذلك التقاط الصور التذكارية.