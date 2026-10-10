نشكركم على متابعتكم خبر على هامش الأسبوع العالمي للغذاء: اتفاقية لتأهيل مجندي الخدمة الوطنية البديلة لحماية سلاسل الإمداد الغذائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أكتوبر 2026 02:34 مساءً - وقّعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة سلال الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، ، اتفاقية تعاون لتأهيل وتدريب مجندي الخدمة الوطنية البديلة، بما يدعم جاهزية المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات.

تهدف الاتفاقية إلى تأهيل المجندين على الوظائف الحيوية والإدارية اللازمة لتشغيل المنشآت الغذائية وشركات الخدمات اللوجستية التابعة لـ “سلال”، من خلال برنامج يمتد على مدار 11 شهراً، ويجمع بين التدريب النظري والعملي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، وسعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026، الذي يقام خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توحيد جهودهما في تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة “تأتي هذه الاتفاقية في إطار مسؤولية الهيئة عن إدارة وتطوير برنامج الخدمة الوطنية البديلة في قطاع الأمن الغذائي، والذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم استمرارية تشغيل المنشآت الغذائية والخدمات اللوجستية الحيوية في مختلف الظروف.

ونعمل من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة، ومنها مجموعة سلال، على تزويد المجندين بالخبرات العملية والمهارات التخصصية التي تعزز جاهزيتهم للمساهمة في حماية سلاسل الإمداد الغذائي ودعم استجابة الدولة للطوارئ والأزمات، بما يرسخ مرونة منظومة الأمن الغذائي واستدامتها للأجيال القادمة.”

وأوضح سعادته أن برنامج الخدمة الوطنية البديلة يمثل نموذجاً وطنياً رائداً لتوجيه طاقات الشباب نحو القطاعات الاستراتيجية التي تمس أمن المجتمع واستقراره، وفي مقدمتها قطاع الأمن الغذائي. ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى بناء جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة التخصصية والخبرة العملية اللازمة لدعم استمرارية الأعمال في المنشآت الغذائية الحيوية، بما يعزز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لبناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.

من جانبه، قال سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: “نفخر بمساهمتنا الوطنية في تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي المستدامة على مستوى المنشآت والعمليات من خلال دعم وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على ضمان استمرارية هذه المنظومة الحيوية في مختلف الظروف. إن تعاوننا مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يسلط الضوء على خبراتنا في “سلال” وإمكاناتنا التشغيلية عبر تأهيل مجندي الخدمة الوطنية البديلة وإكسابهم المعرفة والمهارات العملية اللازمة للعمل ضمن المنشآت الغذائية والخدمات اللوجستية للقطاع، بما يعزز منظومة واستمرارية الأمن الغذائي على مستوى الدولة”.

وبموجب الاتفاقية، تتولى “سلال” تنفيذ برامج التدريب على الوظائف الحيوية والإدارية وفق الخطط والمنهجية المعتمدة، فيما تتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إدارة برنامج التأهيل والتدريب، وتوفير أدوات التخطيط، والتنفيذ، وتقييم البرنامج، ومخرجاته. كما يتعاون الجانبان في تنفيذ التمارين التجريبية والختامية لاختبار جاهزية المجندين عملياً.

ويشارك في البرنامج التدريبي المجندين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأعلى، وفق ما تحدده هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. كما يتضمن البرنامج تدريباً إنعاشياً لمدة أسبوعين سنوياً للمجندين الذين أتموا البرنامج بنجاح.