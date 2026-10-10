إصابة أربعة فلسطينيين في الضفة

إصابة أربعة فلسطينيين في الضفةأصيب أربعة مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين صهاينة على المزارعين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب وكالة "صفا" الفلسطينية، اعتدى مستوطنون على منزل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب محافظة نابلس.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين اعتدوا على منزل فلسطيني وهدموا جدارًا في منطقة "رأس العين" ببلدة قصرة جنوب نابلس.

وأوضحت أن الاعتداء يأتي في سياق الانتهاكات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتثير مخاوف الأهالي على منازلهم وأراضيهم في المنطقة.

وأكدت المنظمة ضرورة توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ووقف الاعتداءات التي تطال المنازل والمنشآت والأراضي، بما يضمن سلامة الأهالي وحقهم في العيش بأمان.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية من سهل قرية المغير شمال شرقي رام الله، بحماية قوات العدو الإسرائيلي.

وفي أريحا، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن في قرية الديوك التحتا، بالقرب من وادي القلط غرب المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين من إحدى البؤر الاستيطانية في محيط المنطقة، اعتدوا بالضرب على أحد المواطنين، تحت حماية قوات العدو.

وفي قلقيلية، هاجم مستوطنون برفقة قوات العدو مزارعين في منطقة الوادات ببلدة حجة شرق المدينة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم أثناء عملهم فيها.

أما في الخليل، فأطلق مستوطنون مواشيهم بين الأشجار في خربة قواويس بمسافر يطا جنوب المدينة.

والجمعة، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداءً للمستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم.

وشملت الاعتداءات إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في محافظة سلفيت.