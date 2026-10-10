قبل قمة الزمالك.. جلسات تحفيزية في الأهلي بقيادة محمد الشناوي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - تكثفت التحركات داخل معسكر النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى لاعبو الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز واستعادة التوازن في سباق المنافسة على اللقب.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل القمة تحركات من اللاعبين أصحاب الخبرات، الذين حرصوا على رفع الروح المعنوية لزملائهم، والتأكيد على ضرورة تقديم أداء قوي يليق بطموحات جماهير الأهلي في واحدة من أهم مباريات الموسم.

كبار الأهلي يعقدون جلسات لتحفيز اللاعبين

حرص عدد من لاعبي الأهلي أصحاب الخبرات على عقد جلسات خاصة مع زملائهم داخل المعسكر، بهدف تحفيزهم على بذل أقصى جهد ممكن أمام الزمالك، والتأكيد على أهمية استغلال المباراة لتحقيق انطلاقة جديدة في مشوار الدوري.

وركزت الجلسات على ضرورة التعامل مع القمة باعتبارها فرصة مهمة للتأكيد على رغبتهم فى حسم لقب الدوري لصالحهم هذا الموسم.

محمد الشناوي يتصدر مشهد التحفيز داخل الأهلي

كثف محمد الشناوي، قائد الأهلي، من حديثه مع زملائه قبل المواجهة المرتقبة، مطالبًا الجميع بالتركيز الكامل طوال دقائق المباراة، والابتعاد عن أي أمور قد تؤثر في الأداء داخل الملعب.

وشدد قائد الفريق على أن مصلحة الأهلي يجب أن تأتي في المقام الأول، سواء بالنسبة للاعبين المشاركين في التشكيل الأساسي أو الموجودين على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أهمية دعم جميع العناصر للفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود.

الأهلي يستهدف حصد النقاط الثلاث أمام الزمالك

يسعى لاعبو الأهلي إلى ترجمة أجواء التحفيز داخل المعسكر إلى أداء قوي أمام الزمالك، في ظل أهمية الفوز في حسابات المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأحمر في استغلال خبرات لاعبيه خلال مباريات القمة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في النتيجة، من أجل الخروج بالنقاط الثلاث وإسعاد جماهيره في المواجهة المرتقبة.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل القمة تحركات من اللاعبين أصحاب الخبرات، الذين حرصوا على رفع الروح المعنوية لزملائهم، والتأكيد على ضرورة تقديم أداء قوي يليق بطموحات جماهير الأهلي في واحدة من أهم مباريات الموسم.

كبار الأهلي يعقدون جلسات لتحفيز اللاعبين

حرص عدد من لاعبي الأهلي أصحاب الخبرات على عقد جلسات خاصة مع زملائهم داخل المعسكر، بهدف تحفيزهم على بذل أقصى جهد ممكن أمام الزمالك، والتأكيد على أهمية استغلال المباراة لتحقيق انطلاقة جديدة في مشوار الدوري.

وركزت الجلسات على ضرورة التعامل مع القمة باعتبارها فرصة مهمة للتأكيد على رغبتهم فى حسم لقب الدوري لصالحهم هذا الموسم.

محمد الشناوي يتصدر مشهد التحفيز داخل الأهلي

كثف محمد الشناوي، قائد الأهلي، من حديثه مع زملائه قبل المواجهة المرتقبة، مطالبًا الجميع بالتركيز الكامل طوال دقائق المباراة، والابتعاد عن أي أمور قد تؤثر في الأداء داخل الملعب.

وشدد قائد الفريق على أن مصلحة الأهلي يجب أن تأتي في المقام الأول، سواء بالنسبة للاعبين المشاركين في التشكيل الأساسي أو الموجودين على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أهمية دعم جميع العناصر للفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود.

الأهلي يستهدف حصد النقاط الثلاث أمام الزمالك

يسعى لاعبو الأهلي إلى ترجمة أجواء التحفيز داخل المعسكر إلى أداء قوي أمام الزمالك، في ظل أهمية الفوز في حسابات المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأحمر في استغلال خبرات لاعبيه خلال مباريات القمة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في النتيجة، من أجل الخروج بالنقاط الثلاث وإسعاد جماهيره في المواجهة المرتقبة.