الرئيس السيسي: انعقاد اللجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الربع الأول من 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وماليزيا اتفقتا على انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من العام المقبل 2027، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتيح فرصة كبيرة لمسؤولي البلدين لمناقشة مختلف ملفات التعاون، والعمل على ترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في تطوير العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم السبت، في إطار زيارته الرسمية إلى ماليزيا، والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: هناك تفاهم وثقة وإرادة سياسية لتطوير العلاقات بين مصر وماليزيا

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن اللقاءات والمباحثات التي جرت خلال الزيارة عكست حجم التفاهم والثقة والإرادة السياسية المشتركة لتطوير التعاون بين مصر وماليزيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة، المقرر انعقادها خلال الربع الأول من العام المقبل، ستناقش الموضوعات التي تناولتها المباحثات الموسعة، إلى جانب الملفات الجديدة التي قد تُطرح خلال الفترة المقبلة، بما يدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع.

تسهيل الإجراءات لتحقيق أهداف التعاون المشترك بين مصر وماليزيا

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دوره ودور رئيس الوزراء الماليزي يتمثل في تسهيل وتشجيع الإجراءات بين البلدين، بما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وشدد على أهمية الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل دولة، موضحًا أن تكامل هذه الإمكانات، في ظل وجود إرادة سياسية قوية وإخلاص من المسؤولين، من شأنه تحقيق نتائج أفضل للبلدين.

الطاقة المتجددة والإلكترونيات والزراعة قطاعات ذات أولوية

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن المباحثات تناولت عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر وماليزيا، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات، والزراعة، والصناعات الغذائية.

وأكد حرص مصر على إيجاد آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويتيح التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات التي تمتلكها الدولتان.

تعاون مشترك في إعداد العلماء والوعاظ بين مصر وماليزيا

وتطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون في إعداد العلماء والوعاظ، ونشر مفاهيم الوسطية الدينية المعتدلة، مشيرًا إلى الدور التاريخي الذي يؤديه الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام في هذا المجال.

وأعرب عن اعتزازه بالطلاب الماليزيين الدارسين في مصر، مؤكدًا تميزهم ونبوغهم، وحرص مصر على مواصلة دورها التعليمي والتدريبي للطلاب والعلماء والوعاظ من مختلف دول العالم.