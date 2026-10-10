الرئيس السيسي: أشكر ماليزيا على إهدائي أرفع وسام اتحادي ماليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر والتقدير إلى دولة ماليزيا، على منحه أرفع وسام اتحادي ماليزي، معربًا عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في إطار زيارته الرسمية إلى ماليزيا.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشيد بالعلاقات المصرية الماليزية

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره للتكريم الماليزي، مؤكدًا وجود إرادة سياسية مشتركة لتطوير التعاون بين مصر وماليزيا في مختلف المجالات، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا

وتأتي زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون المشترك بين القاهرة وكوالالمبور في مختلف المجالات، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين.