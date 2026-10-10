شرطة التموين تضبط القائمين مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية فى الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة العاشر أول بالشرقية.

وضُبط بحوزته 3 طن مواد خام مجهولة المصدر، 21 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 10 آلاف عبوة كرتونية فارغة "مستلزمات تعبئة"، و4 ماكينات "خط إنتاج" تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.