رئيس وزراء ماليزيا للرئيس السيسي: أنت صديق عزيز ومصر ساهمت في تعليم أجيال من الماليزيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن سعادته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن العلاقات التي تجمع البلدين تستند إلى روابط تاريخية وحضارية عريقة، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبته مصر في تعليم أجيال متعاقبة من المواطنين الماليزيين.



وقال رئيس الوزراء الماليزي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «شرف كبير لي أن أرحب بالرئيس السيسي وزملائي الأعزاء»، مضيفًا أنه من الصعب عليه أن يبدأ حديثه، نظرًا لما يجمعه بالرئيس السيسي من علاقة صداقة وتقدير.

رئيس وزراء ماليزيا: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أظهر الكثير من الدعم والتفاهم

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، مخاطبًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «أتعامل مع صديق عزيز أظهر الكثير من الدعم والتعاطف والتفاهم»، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأتي من دولة تتمتع بحضارة عريقة وإسهامات تاريخية ممتدة.

إشادة ماليزية بدور الجامعات المصرية في تعليم أجيال من الطلاب

وأكد رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر ساهمت على مدار أجيال عديدة في تعليم آلاف المواطنين الماليزيين، الذين تلقوا دراستهم في الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعتا القاهرة وعين شمس.



وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر وماليزيا تمتد إلى أجيال سابقة، مستشهدًا بزيارات ملوك ماليزيا السابقين إلى القاهرة، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين.