موعد انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة على CBC و"الحياة" و"الناس"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - ينطلق برنامج "دولة التلاوة" في موسمه الثاني يوم الجمعة 13 نوفمبر، ليواصل رحلته في اكتشاف ودعم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، حيث يذاع عبر قنوات CBC و"الحياة" و"الناس"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويأتي الموسم الثاني بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من البرنامج الذي يقدم برعاية وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي نجح في جذب اهتمام الجمهور وتسليط الضوء على عدد من الأصوات والمواهب الشابة في مجال تلاوة القرآن الكريم، إلى جانب تقديم محتوى يجمع بين المنافسة واكتشاف المواهب والاهتمام بفنون التلاوة وأحكامها ومقاماتها، حيث تخطى الموسم الأول حاجز الـ ٣ مليار مشاهدة عبر المنصات والصفحات الرسمية فقط، إضافة إلى تفاعل كبير من جانب المشاهدين.

ويضم الموسم الجديد لجنة تحكيم تجمع بين الخبرة الدينية والمتخصصة في علوم وأداء التلاوة، وتتكون من فضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف في الأزهر الشريف والداعية الإسلامي مصطفى حسني، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، وفضيلة الشيخ طه النعماني، قارئ جامع عمرو بن العاص.

ويشهد الموسم الثاني حضور نخبة من كبار علماء ومشاهير العالم الإسلامي كضيوف شرف للحلقات، في مقدمتهم فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجانب الدكتور أحمد نعينع، والشيخ ياسر الشرقاوي، والشيخ جابر بغدادي، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ تميم المراغي والأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق والاستاذ الدكتور سلامة داوود والقارئ والمنشد مصطفى عاطف بالإضافة إلي فضيلة الدكتور محمد نظير عياد مفتي الديار المصرية وذلك بجانب مشاهير القراء في الوطن العربي والعالم والذين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.

ويأتي برنامج "دولة التلاوة" من خلال موسمه الجديد ليقدم تجربة تجمع بين المنافسة والحفاظ على مكانة تلاوة القرآن الكريم، مع إتاحة مساحة أكبر للمواهب الجديدة للتعريف بأصواتها وقدراتها أمام الجمهور، في ظل مشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء والقراء في تقييم المتسابقين ومناقشة جوانب مختلفة من فن التلاوة ويتم الإعلان عن اسماء الفائزين في احتفالية ليلة القدر بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على غرار الموسم الأول الذي توج بلقبه أشرف سيف "فئة الترتيل" ومحمد كامل "فئة التجويد" وعمر عوض "تصويت الجمهور" وحصل كل منهم على جائزة قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلي شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الحسين خلال شهر رمضان الماضي، كما بدأ الثنائي محمد كامل وأشرف سيف في تسجيل المصحف كاملا في ستديوهات الشركة المتحدة بمدينة الانتاج الإعلامي تمهيدا لإذاعته عبر قناة ومنصة مصر قرآن كريم.