ماليزيا: زيارة الرئيس السيسي تعكس الصداقة الوثيقة بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعكس هذه الزيارة الصداقة الوثيقة بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز التعاون ورفع مستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أعلى من أجل مصلحة شعبي البلدين.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: رافقتُ جلالة الملك، السلطان إبراهيم، لاستقبال ضيف الدولة، رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، الذي أُقيم له استقبال رسمي بمناسبة زيارته الأولى إلى ماليزيا منذ توليه منصبه عام ٢٠١٤.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي: "ثم رافقتُ جلالة الملك لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة دولة رسمية، قبل أن يتم تكريم وفود البلدين في مأدبة عشاء رسمية".