ضبط عاطل يدير صفحة على مواقع التواصل فى شبرا للترويج لبيع الأسلحة البيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، وضبط بحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته لأية أسلحة بيضاء.

بمواجهته إعترف بإدارته للصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.