الرئيس السيسي يتفقد عددًا من السيارات والموتوسيكلات من ماركة بروتون ساجا في ماليزيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الماليزية "سري بردانا" بالعاصمة الإدارية لماليزيا "بوتراجيا".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الماليزي كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء، وتم التقاط صورة تذكارية، ومشاهدة عرض فني، ثم قام الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيس ورئيس وزراء ماليزيا، وأعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث أعرب الرئيس عن اعتزازه بزيارة ماليزيا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وقد رحب رئيس الوزراء الماليزي بزيارة الرئيس، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، ومشيرًا إلى أهمية توظيف الزخم الراهن في العلاقات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين المصري والماليزي.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيس ورئيس وزراء ماليزيا تبادل عدد من مذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

وفي أعقاب المؤتمر الصحفي، شاهد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي عرضا فنيًا. وعقبه، تفقد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي عدداً من السيارات والموتوسيكلات من ماركة "بروتون ساجا"، حيث قدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروتون القابضة، والرئيس التنفيذي ومدير شركة موديناس شرحًا حول أنشطة الشركتين ذات الصلة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشئون التنظيم وإدارة أصحاب المصلحة بمجموعة DRB-HICOM، والمدير الاستراتيجي لشركة بروتون القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة بروتون الدولية.