أخبار اليمن : منظمة: إسرائيل قتلت 1400 فلسطيني بغزة منذ وقف إطلاق النار

منظمة: إسرائيل قتلت 1400 فلسطيني بغزة منذ وقف إطلاق النارأكدت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أن "القوات الإسرائيلية" قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في قطاع غزة منذ مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الأزمة الإنسانية لا تزال تتفاقم في ظل نقص المأوى وتعطل الخدمات الصحية وانتشار الجوع.

وقالت المنظمة، في تدوينة على منصة إكس، إن نحو مليوني شخص لا يزالون بحاجة إلى مأوى، فيما لا يعمل أي مستشفى في القطاع بكامل طاقته، ويواجه 1.4 مليون شخص مستويات كارثية من الجوع.

وشددت على ضرورة عدم طمس ملف المساءلة أو تجاهله وسط الدمار الذي يشهده القطاع، مؤكدةً أن تعافي غزة وتحديد مستقبلها لا يمكن فصلهما عن إطار يستند إلى القانون الدولي والعدالة وضمان حقوق الضحايا.

وأضافت المنظمة أن استمرار الفشل في محاسبة "إسرائيل" والضغط عليها للامتثال للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية يسهم في استمرار الفظائع والجرائم واسعة النطاق المرتكبة بحق الفلسطينيين.