مصر تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - ادانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المدنيين.

وشددت مصر على رفضها التام لتلك الهجمات باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مؤكدةً أن مثل تلك الاعتداءات واستهداف حركة الملاحة الجوية إنما تقوض من الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي.

كما أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة للمملكة حكومة وشعاباً، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.