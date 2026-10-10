أخبار اليمن : العدو السعودي يشن 8 غارات على عمران وباب المندب

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العدو السعودي يشن 8 غارات على عمران وباب المندب

شن طيران العدو السعودي، اليوم، غارات على محافظة عمران. العدو السعودي يشن 8 غارات على عمران وباب المندبشن طيران العدو السعودي، اليوم، غارات على محافظة عمران. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي، استهدف بأربع غارات مديرية حرف سفيان. في سياق متصل، شن طيران العدو السعودي، اليوم، غارات على محافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي، استهدف بأربع غارات باب المندب.



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