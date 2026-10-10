فاطمة عبد النبي تحصد 3 ذهبيات في البطولة العربية لرفع الأثقال بالجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً -

حققت البطلة المصرية فاطمة عبد النبي، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، إنجازا مميزا بعدما توجت بثلاث ميداليات ذهبية خلال منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للشباب والناشئين والكبار، المقامة في الجزائر.

وجاء تتويج فاطمة عبد النبي في منافسات وزن 57 كجم تحت 17 سنة، بعدما قدمت أداء قويا مكنها من حصد الميداليات الذهبية الثلاث، لترفع رصيد مصر من الإنجازات في البطولة العربية.

نجحت اللاعبة المصرية في حصد ذهبية الخطف، ثم أضافت إليها ذهبية الكلين والنتر، قبل أن تختتم مشاركتها بالتتويج بذهبية المجموع العام، لتفرض حضورها على منصات التتويج في منافسات وزنها.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود التي تبذلها اللاعبة في التدريبات والاستعداد للمنافسات، كما يبرز أهمية إعداد المواهب الشابة في رياضة رفع الأثقال ودعمها للمنافسة في البطولات العربية والقارية والدولية.

ويضاف التتويج الثلاثي إلى إنجازات الرياضة المصرية في رفع الأثقال، في ظل تطلعات المنتخبات الوطنية لمواصلة حصد الميداليات وتقديم مستويات قوية في مختلف المحافل الرياضية.