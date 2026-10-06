رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» فى إطار تحضيرات منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، وذلك في إطار متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، الذي كلف بعقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الحالي، بفندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الجديدة؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" بالمنتدى، تستعرض مسيرة قطاع الطاقة في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال عرض متكامل لأبرز ما تحقق في هذا القطاع مدعومًا بالأرقام والمؤشرات، وما تم تنفيذه من مشروعات واستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكات ومحطات الكهرباء، وخطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن أبرز التحديات التي واجهت القطاع وسبل التعامل معها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة ستتضمن كذلك؛ استعراض مسيرة قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة نفسها، وما شهده من تطور في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استعراض أبرز الاكتشافات التي تحققت، وكذا الجهود المبذولة في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، وما تتخذه الدولة من إجراءات لدعم القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، فضلًا عن المشروعات وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأكد ضرورة أن تشهد الجلسة الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى عرض خطط وبرامج ومشروعات المرحلة المقبلة.