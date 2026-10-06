أخبار اليمن : شهداء وجرحى مدنيون بغارات عدوانية على حجة وتعز

شهداء وجرحى مدنيون بغارات عدوانية على حجة وتعزأعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة عشرة مواطنين جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم، محافظتي حجة وتعز.

وأكدت الوزارة في بيان صار عنها، أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة قرية أم الضهي في مديرية حرض بمحافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين من أسرة واحدة (الأب والأم وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات)، وإصابة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات بجروح خطيرة ولا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة مديرية صالة بمحافظة تعز، ما أدى إلى إصابة طفل واثنين من البالغين.

وأكدت وزارة الصحة، أن استهداف أسرة بكاملها داخل منزلها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني.

