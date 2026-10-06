نشكركم على متابعتكم خبر برعاية منصور بن زايد.. اليوم انطلاق النُسخة الأكبر من «الأسبوع العالمي للغذاء» في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 01:42 مساءً - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، فعاليات النسخة الأكبر من «الأسبوع العالمي للغذاء 2026»، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر، بتنظيم مجموعة «أدنيك»، وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين والمشترين والمزارعين والمصنّعين والباحثين وروّاد الابتكار.

يجمع الحدث على مدى ثلاثة أيام 2580 مشاركاً من العارضين والمشترين والمستثمرين وصنّاع السياسات من 92 دولة، في نمو يعكس اتساع الحضور الدولي للأسبوع، الذي يتحول في دورته الجديدة إلى منصة متكاملة تجمع مختلف حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، بدءاً من الزراعة والإنتاج والتصنيع، مروراً بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وصولاً إلى المستهلك النهائي.

وسجّلت نسخة العام الجاري نمواً قياسياً في مؤشرات المشاركة، مع ارتفاع مساحة المعرض بنســـــبة 25% لتصل إلى نحو 42 ألف متر مربع، وزيادة عدد العارضين والعلامات التجـــــــارية بنسبــــــة 18%، فيما ارتفع عدد الدول المشـــاركــــــة بنسبة 23% مقارنــــــة بالــــدورة السابقة. ويمثّل العارضون والعلامات التجارية الدولية 33% من إجمالي المشاركات، مقابل 67% للمشاركات الوطنية، فيما تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 22% من إجمالي العارضين.

وتبني نسخة 2026 على النجاح الذي حققته دورة العام الماضي، والتي شهدت إبرام 58 اتفاقية بقيمة 6.6 مليار درهم، في مؤشر على الدور المتنامي للحدث في تحويل اللقاءات والمعارض إلى فرص تجارية واستثمارية وشراكات عملية في قطاعات الغذاء والزراعة والتكنولوجيا المرتبطة بهما.

وتغطي دورة هذا العام ثمانية قطاعات تُمثّل مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، وتجمع بين التوريد والإنتاج الزراعي والتصنيع والابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، إلى جانب توسيع نطاق مشاركة المنتجين المحليين والمزارعين والشركات الناشئة، وربطهم مباشرة بالمشترين والمستثمرين والأسواق الدولية.

ويشهد الأسبوع للمرة الأولى إطلاق تجربة «تسوّق في المعرض» ضمن نموذج الأعمال الموجهة للمستهلكين، لتتيح للجمهور شراء الأغذية والمشروبات والعسل والتمور والمنتجات الزراعية مباشرة من العلامات التجارية والمنتجين المحليين والدوليين، بما يضيف بُعداً استهلاكياً جديداً إلى المنصة التي كانت تُركّز بصورة رئيسية على الأعمال والتجارة والاستثمار.

وتحلُّ جمهورية الهند ضيف شرف على نسخة 2026، عبر جناح مخصّص يجمع الشركات والعلامات التجارية والمصدرين الهنود مع الجهات الحكومية والمشترين والمستثمرين، ويغطي قطاعات الغذاء والزراعة والتصدير والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، بما يعزّز فرص الشراكة والتبادل التجاري والمعرفي بين الإمارات والهند في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية.

وتُشكّل الدورة الثانية من «القمة العالمية للأمن الغذائي»، التي تُعقد يومي 6 و7 أكتوبر تحت شعار «معاً نحو أمن غذائي للجميع»، إحدى أبرز فعاليات الأسبوع، حيث تجمع مسؤولين حكوميين وصنّاع سياسات وخبراء وباحثين وقيادات القطاع الخاص، بمشاركة متحدثين من 30 دولة، لمناقشة كيفية الانتقال بالنظم الغذائية من مرحلة المرونة في مواجهة الأزمات إلى الجاهزية للاضطرابات والتحديات المستقبلية.

وتتناول القمة عدداً من المحاور المرتبطة بإعادة تشكيل أنظمة الأمن الغذائي من خلال التعاون الدولي، وتكامل سلاسل الإمداد، وتوظيف التكنولوجيا الذكية والابتكار، وتعزيز مشاركة الجيل المقبل والمرأة والمنتجين المحليين في تطوير مستقبل منظومة الغذاء.

ويشهد الأسبوع كذلك انطلاق الدورة الأولى من «منتدى أبوظبي للعسل»، الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، تحت شعار «تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي»، ليجمع على مدى ثلاثة أيام الخبراء والباحثين وصنّاع السياسات ومربّي النحل والقطاع الخاص لمناقشة تطوير الإنتاج وتعزيز تنافسية العسل المحلي، وربط القطاع بالأمن الغذائي والتنوع البيولوجي.

ومن الإضافات الجديدة، تخصيص قطاع للأعلاف الحيوانية، يستعرض أحدث الحلول والابتكارات في تغذية الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة الإنتاج واستدامته، إلى جانب منصة «بوابتك إلى أبوظبي – أكسس أبوظبي»، التي تعرض منتجات وتجارب أكثر من 150 من المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية والنحّالين الإماراتيين أمام المشترين والمستثمرين والجمهور.

يتضمن الأسبوع مجموعة من التجارب التفاعلية، من بينها سوق المزارعين الذي يتيح للجمهور شراء المنتجات الطازجة والمحلية مباشرة، ومحطة لتذوق أنواع العسل، وعروض الطهي الحية بمشاركة طهاة متخصصين، إلى جانب برنامج المشترين الذي ينظّم لقاءات مباشرة بين الشركات والمورّدين والمشترين الدوليين، ومنصة مخصصة لإطلاق المنتجات والإعلان عن الاتفاقيات والشراكات الجديدة.