تشكيل شباب مصر أمام الجزائر.. وائل رياض يراهن على 11 لاعبًا لحسم التأهل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - حسم وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اختياراته الأساسية لمواجهة الجزائر، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.



ويخوض الفراعنة المواجهة بتشكيل يضم:



حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، يونس الملاح، محمد حمد.

خط الهجوم: عمر العزب، محمود صلاح، محمد هيثم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إياد تامر، ياسين عاطف، أنس رشدي، محمد عبد البصير، محمد رأفت، عمر أمين، علي الجارحي، محمد فرج، وأدهم كريم.



فرصة التأهل في يد الفراعنة



يدخل المنتخب المصري المباراة وهو يملك أفضلية في سباق التأهل، حيث يكفيه الخروج بنتيجة التعادل أو تحقيق الفوز أمام الجزائر من أجل حسم بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب.

في المقابل، يجد المنتخب الجزائري نفسه أمام مهمة أكثر صعوبة، إذ لا بديل أمامه عن الانتصار إذا أراد تخطي المنتخب المصري والحصول على بطاقة التأهل.

وتزداد أهمية المواجهة في ظل تقارب موقف المنتخبين في جدول التصفيات، حيث لا يفصل بينهما سوى نقطتين قبل انطلاق الجولة الأخيرة، ما يجعل نتيجة اللقاء حاسمة في تحديد هوية المتأهل.