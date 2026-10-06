أخبار اليمن : ستهداف مطارات وقواعد عسكرية للعدوان بعمليات نوعية

ستهداف مطارات وقواعد عسكرية للعدوان بعمليات نوعيةأعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها، أنها نفذّت ثلاث عمليات عسكرية نوعية بعدد من كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة فيه، والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف.

وأشارت إلى أن العملية الثالثة استهدفت مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله.

ولفت البيان، إلى أن عمليات القوات المسلحة تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شنّ خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60 غارة جوية وصاروخًا، مستهدفًا العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدو السعودي على بلدنا منذ تصعيده ألف و576 غارة جوية وصاروخًا.

وحذّرت القوات المسلحة كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحًا للعمليات اليمنية باستثناء الأجواء المقدّسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنها تخلي المسؤولية من تبعات تجاهل التحذير.

(سبأ)