الأرصاد تحذر: تدفق للسحب يصاحبه أمطار غزيرة ورعدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 01:29 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من (محافظة مطروح) يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر وتكون رعدية أحياناً مع تقدم الوقت.

ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحرى ( العلمين- الإسكندرية- البحيرة - كفر الشيخ ) مع تقدم ساعات الليل وتستمر حتى ساعات الصباح.

يأتى ذلك مع استمرار تقدم الغطاء السحابي الى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وخليج السويس ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وبشكل عشوائى.