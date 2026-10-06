كتيبة حسين عبداللطيف تتجه إلى قطر.. 25 لاعبًا في قائمة منتخب مصر 2009 لكأس الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - كشف حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، عن القائمة التي اختارها لخوض المعسكر التدريبي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، المقرر إقامتها في قطر يوم 17 أكتوبر الجاري.

وينطلق معسكر المنتخب يوم الأربعاء، بمشاركة 25 لاعبًا، على أن تتقلص القائمة إلى 23 لاعبًا قبل السفر إلى قطر، حيث تحدد يوم 14 أكتوبر موعدًا لمغادرة بعثة الفراعنة إلى الدوحة.

وضمت قائمة منتخب مصر مواليد 2009 العناصر التالية:

حراسة المرمى:

مالك عمرو، محمد عبيد، عبدالعزيز محمود.

خط الدفاع:

محمد السيد «الديزل»، آدم يوسف، ياسين تامر، محمد مكاوي، عادل علاء، عزت عبدالمعز، محمد جمال.

خط الوسط:

أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، أحمد التهامي، سيف كريم، يوسف عبدالله، فتحي سليمان، سيف أمير، آدم القزاز، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

خط الهجوم:

خالد مختار، أمير أبوالعز، خالد محمود.

ويأتي المعسكر ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخب قبل خوض منافسات بطولة كأس الخليج، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية قبل السفر والمشاركة في البطولة.