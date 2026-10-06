وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون من الكتاب المدرسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 09:33 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة 2027، ستكون من الكتاب المدرسى وفق المواصفة الفنية بواقع 50% أسئلة مقالية و50% اختيار من متعدد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشهد امتحانات الثانوية العامة 2027، تطبيق تعديلات جديدة على نظام الامتحانات، من أبرزها اعتماد توزيع جديد لأسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، بحيث تمثل الأسئلة المقالية 50% من الامتحان، مقابل 50% لأسئلة الاختيار من متعدد، موضحة أنه يمثل رفع نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% أحد أبرز التغييرات في شكل امتحانات الثانوية العامة 2027، خاصة أن النسبة كانت أقل بكثير في السنوات السابقة حيث وصلت لأقل من 15% فى كل مادة وحسب الوزن النسبى لكل مادة دراسية.

قياس قدرة الطالب على صياغة الإجابة وإنتاجها وليس فقط التعرف على الإجابة الصحيحة

وشددت على أنه يستهدف هذا النوع من الأسئلة قياس قدرة الطالب على صياغة الإجابة وإنتاجها وليس فقط التعرف على الإجابة الصحيحة من بين مجموعة من البدائل كما هو الحال فى أسئلة الاختبار من متعدد بما يتيح قياس عدد من المهارات المرتبطة بالفهم والتحليل والاستنتاج والتطبيق، مضيفة أن أسئلة الاختيار من متعدد تضمن استمرار قياس قدرة الطالب على تحليل السؤال والمفاضلة بين البدائل والوصول إلى الإجابة الصحيحة، لافتة إلى أنه يأتي الجمع بين النوعين من الأسئلة في إطار توجه الوزارة إلى تنويع أدوات التقييم وعدم الاعتماد على نمط واحد في قياس نواتج التعلم.