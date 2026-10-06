مد غزة بأكثر من 2.653 طن مساعدات غذائية وإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 290

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 290، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

مساعدات مصر إلى غزة

إطلاق قوافل زاد العزة من مصر الى غزة

حملت القافلة أكثر من 2,653 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق ومواد إغاثية ومستلزمات طبية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.