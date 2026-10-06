غسول حليبي طبيعي لازالة الشوائب من البشرة وترطيبها

كل بشرة بتحتاج نوع الغسول المناسب ليها عشان توصلي لافضل النتايج، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة تحضير الغسول الحليبي اللي هيساعد على ازالة الشوائب وترطيب البشرة، ولو بشرتك جافة الغسول ده هيكون الاختيار المناسب ليكي. هتحتاجي: - كوباية من الشوفان. - معلقة كبيرة لبن بودر. - معلقة كبيرة جلسرين. - ماية. طريقة التحضير: ١- في حلة على النار اخلطي الشوفان مع اللبن البودر والماية، وسيبي الخليط يغلي على نار هادية حوالي من ٥ - ٧ دقايق، لحد ما الخليط يبقى قوامه كثيف شوية. ٢- ارفعيه من على النار وصفيه باستخدام مصفى ضيقة، او ممكن تستخدمي قطعة قماش واعصريه لاستخراج كل السائل منه، هيكون قوامه كثيف ولزج شوية. ٣- سيبي السائل يبرد تماما، وبعدها ضيفي له الجلسرين واخلطيهم مع بعض كويس. ٤- وكده الغسول بقى جاهز للاستخدام. وممكن خليط الشوفان اللي طلع بعد استخراج السائل تحتفظي بيه وتستخدميه في ماسكات البشرة. طريقة الاستخدام: ١- خدي كمية من الغسول بحجم حبة البسلة على ايدك ووزعيهعلى بشرتك ودلكيه في حركات دائرية لمدة دقايق. ٢- بعدها اغسلي بشرتك بالماية الفاترة. ٣- تقدري تحفظي الغسول في التلاجة وتستخدميه مرة واحدة في اليوم لمدة يومين او تلات ايام. فوايد الغسول الحليبي: - الشوفان معروف بخصائصة المهدئة والمضادة للالتهابات. - كمان بيساعد على علاج الحكة وحروق الشمس وجفاف البشرة. - الشوفان بيساعد على امتصاص الزيوت الزيادة من البشرة وبيساعد على علاج حب الشباب. - خصائص الشوفان المضادة للاكسدة والالتهابات بتساعد في علاج البشرة الجافة وازالة خلايا الجلد الميتة. - اللبن البودر يعتبر مصدر لحمض اللاكتيك، اللي بيتميز بخصائصه القوية لتفتيح البشرة. - الغسول بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة والباهتة، وتجديد خلايا البشرة. - الجلسرين بيساعد على ترميم البشرة التالفة والمساعدة في الحصول على بشرة مشرقة ونقية. - كمان الجلسرين بيساعد على علاج تهيج الجلد والطفح الجلدي والحكة وبالتالي هو مناسب جدا للبشرة الحساسة. - الجلسرين بيساعد على ترطيب البشرة ترطيب عميق، وتعزيز وظائف الحاجز الطبيعي للبشرة، وده بدوره بيمنع تبخر الماية منها وبيحفظ الرطوبة.

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