سفير قطر: انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامةً مضيئة في تاريخ مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - هنأ السفير الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثانى، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

قال الشيخ جاسم فى تهنئته "يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل علامةً مضيئة في تاريخ مصر، وتجسد أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء، وترسخ قيم العزة والكرامة الوطنية.

العلاقات الأخوية المصرية القطرية

أضاف قائلا إننا إذ نستذكر، بكل فخر واعتزاز، بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبنائها، وما قدموه من أجل صون الوطن والدفاع عن ترابه، فإننا نؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وحرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن أمنياته بدوام الاستقرار والازدهار لمصر قائلًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نسأل الله تعالى أن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يوفقها المواصلة مسيرة التقدم والتنمية.