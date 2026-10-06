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المرور يحسم الجدل حول رادار أحد محاور القاهرة: المخالفات صحيحة والسرعة المقررة 60 كم

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المرور يحسم الجدل حول رادار أحد محاور القاهرة: المخالفات صحيحة والسرعة المقررة 60 كم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن التضرر من تسجيل الردار المثبت بإحدى المناطق التى تقع على أحد المحاور بالقاهرة مخالفات سرعة مرورية لهم رغم عدم إرتكابهم لها.

 

بالفحص تبين أن السرعة المقررة بالمنطقة التى تقع على المحور المشار إليه 60 كم/ ساعة ويوجد لوحات إرشادية مثبتة على جانبيه توضح ذلك، كما تبين دقة جهاز الردار بذات المنطقة وسلامة معايرته ، وأن المخالفات التى تم رصدها صحيحة وتم إرسالها إلى النيابة العامة فى حينه وفقاً لقانون المرور. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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