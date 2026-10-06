النقل تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لترسيخ مكانة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - تنفذ مصر 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.

​أهداف الممرات التنموية والاقتصادية

توفر هذه الممرات مسارات نقل فعالة للبضائع، بما يساهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما تجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وتجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، مما يعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

​خريطة الممرات اللوجستية الدولية

تشمل هذه الممرات الثمانية ما يلي:

​ممر العريش/طابا

​ممر السخنة/الإسكندرية

​ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور

​ممر القاهرة/الإسكندرية

​ممر طنطا/المنصورة/دمياط

​ممر جرجوب/السلوم

​ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل

​ممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/انجامينا

