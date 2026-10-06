حسن سلامة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن مياه النيل مسألة وجود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً - أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، حملت رسائل حاسمة تعكس جاهزية الدولة المصرية وقواتها المسلحة لحماية أمنها القومي، في توقيت إقليمي ودولي شديد الأهمية والخطورة.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «الحياة»، أن الكلمة حملت فكرة «عبور جديد» مستوحاة من ذاكرة انتصار أكتوبر 1973، لتحويل الصبر والتضحيات إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والإقليمية.

الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وأشار إلى أن كلمة الرئيس تضمنت مستويين رئيسيين من الرسائل، الأول يتمثل في التأكيد على الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي بكل مشتملاته، مدعومة باصطفاف شعبي كامل يساندها في خطواتها.

وأضاف أن المستوى الثاني يتمثل في توجيه رسالة قاطعة بشأن الأمن المائي المصري، مفادها أن مياه النيل تمثل شريان الحياة وحقًا تاريخيًا وقانونيًا ووجوديًا غير قابل للمساس أو الانتقاص.

وحذر سلامة أي أطراف تسعى لفرض ممارسات أحادية تمس حقوق مصر كدولة مصب، مؤكدًا أنها ستواجه «سيناريوهات كثيرة لا تتوقعها»، ومشددًا على أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل والقارة الإفريقية.

وأشار إلى أن نموذج سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا يمثل دليلًا على مساندة مصر للتنمية، بشرط ألا يكون ذلك على حساب حقوق الشعب المصري المائية.

واختتم أستاذ العلوم السياسية تصريحاته بتوجيه رسالة للأطراف المعنية قائلًا: «لا تجربوا مصر؛ فلديها الخبرة، والقدرة، والقيادة، والجيش، والشعب، والإرادة الكاملة لحماية حقوقها».