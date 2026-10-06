أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 9 مواطنين بغارات للعدوان السعودي على صنعاء

استشهاد وإصابة 9 مواطنين بغارات للعدوان السعودي على صنعاء
أفادت وزارة الصحة والبيئة، باستشهاد وإصابة تسعة مواطنين بينهم طفلة جراء استهداف طيران العدو السعودي لمحافظة صنعاء.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن طيران العدو السعودي شن غارة على مزرعة في بيت الشاطبي بمديرية سنحان، ما أدى إلى استشهاد امرأة.
وأشارت إلى أن طيران العدو السعودي شن غارتين على منطقة سعوان، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
واعتبرت الوزارة، هذه الجريمة ترتقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة أمام المحاكم الدولية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
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