الصحة تطلق برنامجًا توعويًا بالتعاون مع اليونيسيف لتعزيز الإرشادات الوالدية ودعم الصحة النفسية للمراهقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برنامج توعوي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، يهدف إلى تقديم إرشادات والدية فعالة للتعامل مع الأبناء، في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمات علاجية متكاملة للمراهقين ورفع وعي الأسر المصرية بأسس التربية الإيجابية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإرشادات الوالدية تلعب دورًا محوريًا في بناء شخصية المراهق وتأهيله نفسيًا لانتقال آمن نحو مرحلة النضج، موضحًا أن المراهق في هذه المرحلة الدقيقة يحتاج إلى الاحتواء والاستماع الجيد ومنحه الشعور بالأمان والثقة، إلى جانب القواعد والرقابة.

وأعلن الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بدء تنفيذ مشروع مشترك بين الوزارة ومكتب اليونيسيف في مصر لتصميم برنامج توعوي يقدم إرشادات حول آليات التعامل الأمثل مع الأبناء، مشددًا على أهمية إدراك الوالدين أن التغيرات النفسية والانفعالية التي يمر بها المراهق جزء طبيعي ومهم من مراحل نموه.

وأوضحت الدكتورة نيفين دوس، مدير قسم الصحة في مكتب اليونيسيف بمصر، أن دعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين من خلال توجيه رسائل صحية للوالدين يمثل تحديًا يتطلب تزويدهم بالمهارات اللازمة للتغلب على السلوكيات السلبية وتنمية قدراتهم على التعامل مع المشاعر وممارسة الرعاية الذاتية.

وأكدت الدكتورة سالي نوبي، منسق المشروع ومدير عام الطب النفسي التخصصي بالإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الأسرة الواعية باحتياجات المراهق النفسية تسهم في إكسابه المهارات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من بناء شخصية أكثر توازنًا واستقلالية واستعدادًا لمراحل حياته المقبلة، مشيرة إلى تصميم المحتوى العلمي التوعوي للبرنامج بواسطة فريق فني متخصص في الطب النفسي للمراهقين.

وأضافت الدكتورة ولاء حسني، مدير إدارة الأطفال والمراهقين بالصحة النفسية، أن الإرشاد الأسري يُعد خدمة دائمة وجزءًا أصيلًا من الخطط العلاجية، حيث يُقدم بانتظام داخل وحدات الأطفال والمراهقين بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي تشمل مستشفيات العباسية والمعمورة وأسيوط وشبين الكوم وبنها والمنيا وحلوان وسوهاج وعباس حلمي.

وعُقد اجتماع بمقر منظمة اليونيسيف بالقاهرة لمناقشة الرؤية الفنية والعلمية للرسائل الإعلامية الموجهة لأولياء الأمور، بحضور الدكتور هشام رامي أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة نهى صبري أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتورة نرمين شاكر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، ونخبة من الخبراء والمختصين.