جسر المناخ.. سفير تركيا فى مصر يستضيف حوارا دوليا تمهيدا لـ COP31

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - يستضيف سفير تركيا فى مصر، صالح موطلو شن، مساء الثلاثاء ، فعالية «جسر المناخ » رقم 24، وذلك بمقر إقامته، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين وقادة الشباب والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والقطاع الخاص وصناع المحتوى.

وتأتي الفعالية في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المقرر عقده في أنطاليا فى نوفمبر، وتعد الحوار الرابع والعشرين ضمن سلسلة «جسر» التي تهدف إلى تقريب الشباب والمجتمعات من صناع القرار والخبراء والعمليات الدولية المعنية بالمناخ.

وتشهد الفعالية كلمات ترحيبية يلقيها السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، والسفير الأسترالي لدى مصر جويل ماكجريجور، وأحمد فتحي مؤسس ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر YLE.

كما تتضمن جلسة لعرض أولويات رئاسة COP31، إلى جانب استعراض نتائج «بيان الشباب العربي» ومفهوم «جسر – جسر المناخ»، قبل انطلاق جلسة نقاشية بعنوان «الطريق إلى COP31»، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، والدكتور كريم مرسي، مستشار وزير البيئة السابق لشؤون تغير المناخ، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي.

وتخصص الفعالية الجزء الأكبر من برنامجها للحوار التفاعلي، من خلال موائد مستديرة تناقش التكيف والتمويل، والمياه والأراضي والتنوع البيولوجي، ومشاركة الشباب وإتاحة الوصول إلى COP31، إلى جانب الانتقال العادل.

ومن المنتظر أن تخرج الفعالية برسائل رئيسية يتم مشاركتها مع السفارة وحملها إلى COP31، فضلًا عن تقديم «بيان الشباب العربي» رسميًا إلى رئاسة المؤتمر، وتعزيز التعاون بين الشباب والمجتمع المدني والبرلمانيين والأوساط الدبلوماسية في القاهرة، تمهيدًا لتنظيم حوار مماثل خلال COP31 في أنطاليا بمشاركة ممثلين من مناطق مختلفة.