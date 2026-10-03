الرئيس السيسي: مصر حرصت خلال رئاستها «النيباد» على سد فجوات تمويل التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أولت خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد» اهتمامًا خاصًا بملف تمويل التنمية والعمل على سد فجوات التمويل التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام مسيرة التنمية في القارة.

وأوضح السيسي أن مصر دفعت خلال فترة رئاستها نحو دعم الأولويات والمشروعات القارية، والبحث عن حلول عملية لقضايا التمويل والتنفيذ.

وأشار إلى أن مبادرة عقد منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بصورة دورية كل عامين جاءت دعمًا لجهود تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الطموحة، ضمن الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063.

كما أشار إلى جهود إنشاء صندوق للتنمية تابع للاتحاد الأفريقي في إطار مبادرة «فريق أفريقيا»، بهدف تعزيز القدرة الجماعية على تنفيذ المشروعات على المستوى القاري.