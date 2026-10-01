الأهلى يتقدم على الزمالك 19-13 بالشوط الأول فى سباق بونزية بطولة العالم لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 09:05 مساءً - تقدم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 19-13 بالشوط الأول مباراة تحديد صاحب البرونزية ببطولة العالم للأندية التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة. وشهد الشوط الأول تألق ملحوظ لكلا الفريقين ، خاصة محمد بسيوني مودي في الأهلي واللاعب يوسف عمرو في الزمالك.

مشوار الأهلي في بطولة العالم للأندية

استهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام فيزبريم المجري، وخسر المباراة بنتيجة 31-23، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق فوزًا كبيرًا على برقان الكويتي بنتيجة 35-17.

وواصل الأهلي نتائجه المميزة في الدور الرئيسي بالفوز على فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27، ليواصل المنافسة حتى الوصول إلى مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أمام الغريم التقليدي الزمالك.

مشوار الزمالك في مونديال اليد

بدأ فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مشواره في البطولة بفوز كبير على منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة 42-17، قبل أن يتلقى الخسارة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29.

وفي مباراته أمام بينهيروس البرازيلي، تعادل الزمالك بنتيجة 28-28، ليحسم تأهله إلى مباراة تحديد المركز الثالث، ويضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة مصرية خالصة على برونزية مونديال الأندية.