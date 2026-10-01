مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد اليوم بالاستماع لبيان رئيس الوزراء بشأن اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - يفتتح مجلس النواب اليوم دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بشأن فض دور الانعقاد الأول، ودعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي عرض إلى كتاب رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على المادة (25) من مواد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، كما يستمع أعضاء المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن الاعتراض.

ومن المنتظر أن يلقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمة يوضح فيها الخط ط العريضة للمجلس خلال دور الانعقاد الجديد على المستوى التشريعي والرقابى، مع التأكيد على وقوف المجلس دائما خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي فى قراراته.

