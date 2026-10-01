أخبار اليمن : الثوابتة: الشتاء يهدد 162 ألف خيمة في غزة

الثوابتة: الشتاء يهدد 162 ألف خيمة في غزةحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الأربعاء، من كارثة إنسانية تهدد مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك نحو 162 ألف خيمة من أصل 270 ألف خيمة تؤوي النازحين في القطاع، بما يمثل عجزًا وتهالكًا بنسبة تتجاوز 60%.

وقال الثوابتة، في تصريح لوكالة "صفا" الفلسطينية، إن الخيام المتهالكة باتت غير صالحة للاستخدام، محذرًا من خطورة الظروف الجوية المرتقبة على النازحين الذين يعيشون في خيام لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار.

وأوضح أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يعيشون حاليًا في قطاع غزة، تتركز غالبيتهم في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها منطقة المواصي غربي خان يونس ورفح، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف مليون نازح يقيمون في هذه المنطقة وحدها وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأشار الثوابتة إلى أن النازحين يكابدون يوميًا للحصول على احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب، في ظل شح شديد في الموارد، لافتًا إلى أن تدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي فاقم الأوضاع الصحية والبيئية، ودفعها إلى مزيد من التدهور.

وحذر من التداعيات الخطيرة للظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن استمرار الأزمة الإنسانية في ظل تهالك الخيام وانعدام البنية التحتية يهدد حياة مئات الآلاف من النازحين.

وشدد الثوابتة على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ المنظومة الإنسانية والحيلولة دون تفاقم الانهيار الإنساني، قبل فوات الأوان.