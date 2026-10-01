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كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن ادعاء سيدة باقتحام قوة أمنية لمنزلها وسرقة ممتلكاتها بكفر الشيخ

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كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن ادعاء سيدة باقتحام قوة أمنية لمنزلها وسرقة ممتلكاتها بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام قوة أمنية باقتحام منزلها وإحداث تلفيات به وسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية والاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه بتاريخ 13 سبتمبر المنقضي ووفقاً لإجراءات مقننة، تمكنت قوة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (شقيق زوج القائمة على النشر، وعاطل "لهما معلومات جنائية") بمسكن الأول، وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وباستدعاء القائمة على النشر أقرت بإدعائها ذلك على غير الحقيقة لتمكين شقيق زوجها من الاستفادة من ذلك قضائياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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