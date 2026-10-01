موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 08:13 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري حصرياً، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتشهد قناة أون سبورت تقديم المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم مجموعة من كبار المحللين الرياضيين، لمتابعة أحداث القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك والأهلى في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل، دون أن يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبو الفريق 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا.

وفى المقابل، يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة أيضًا، جمعها من 4 انتصارات وتعادل، دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.