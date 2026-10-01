أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء الإبادة في غزة إلى 74,040

ارتفاع عدد شهداء الإبادة في غزة إلى 74,040
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 74,040 شهيدًا و 175,168 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 شهداء جدد و 26 إصابة.
ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,439 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 5,052 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 834.
وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
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