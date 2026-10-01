الأهلي يتقدم على الزمالك 6-5 فى صراع برونزية مونديال اليد بعد مرور ربع ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 08:13 مساءً - تقدم فريق الأهلى لكرة اليد على نظيره الزمالك بنتيجة 6-5 بعد مرور 15 دقيقة بالشوط الأول في مباراة تحديد صاحب البرونزية ببطولة العالم للأندية، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة.

مشوار الأهلي في بطولة العالم للأندية

استهل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام فيزبريم المجري، وخسر المباراة بنتيجة 31-23، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق فوزًا كبيرًا على برقان الكويتي بنتيجة 35-17.

وواصل الأهلي نتائجه المميزة في الدور الرئيسي بالفوز على فوكس برلين الألماني بنتيجة 30-27، ليواصل المنافسة حتى الوصول إلى مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أمام الغريم التقليدي الزمالك.

مشوار الزمالك في مونديال اليد

بدأ فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مشواره في البطولة بفوز كبير على منتدى درب سلطان المغربي بنتيجة 42-17، قبل أن يتلقى الخسارة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 39-29.

وفي مباراته أمام بينهيروس البرازيلي، تعادل الزمالك بنتيجة 28-28، ليحسم تأهله إلى مباراة تحديد المركز الثالث، ويضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة مصرية خالصة على برونزية مونديال الأندية.