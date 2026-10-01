أخبار اليمن : الخارجية ‏تُبارك طرد المحتل الأمريكي من العراق

الخارجية ‏تُبارك طرد المحتل الأمريكي من العراقباركت وزارة الخارجية والمغتربين، للشعب العراقي، بحشده الشعبي ومقاومته المجاهدة، طرد المحتل الأمريكي من العراق.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أنه ما كان لهذا الانتصار العظيم والمكسب الكبير أن يتحقق لولا العمل الدؤوب والمستمر للمقاومة العراقية الذي قض مضاجع الأمريكيين طوال السنوات الماضية منذ بداية الاحتلال.

ولفت البيان إلى أن هذا الإنجاز التاريخي، أتى بعد صبر وصمود ومعاناة استمرت لسنوات وما كان سجن أبو غريب إلا واحدًا من هذه الشواهد، مشيرًا إلى أن طرد المحتل الأمريكي من العراق، يؤكد حقيقة أن الاحتلال الأجنبي، مهما طال أمده، مصيره الزوال وإن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية.

وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، متمنيةً للعراق الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.