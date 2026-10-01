أخبار اليمن : 190 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال شهر

190 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال شهرأفاد مركز معلومات فلسطين " مُعطى "، اليوم الخميس، بأن الضفة الغربية والقدس المحتلة شهدتا 190 عملاً مقاوماً خلال سبتمبر 2026، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح المركز، في إحصائية، أن الأعمال توزعت بين 13 عملية نوعية و177 من أعمال المقاومة الشعبية.

وأوضح المركز أن العمليات النوعية شملت أربع عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، وعمليتي طعن أو محاولة طعن، وأربع عمليات دهس أو محاولة دهس، إلى جانب إحراق مركبة لمستوطنين والإضرار بمركبتين.

وأشار إلى أن أعمال المقاومة الشعبية تضمنت 37 عملية تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين، و133 مواجهة بأشكال متعددة، إضافة إلى استخدام زجاجات حارقة في حادثة واحدة، وتنظيم ست مظاهرات ومسيرات.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

