السفير حداد الجوهري يكشف لـ"إكسترا نيوز" تفاصيل جهود تحرير 8 بحارة مختطفين في الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 01:29 صباحاً - أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، على نجاح الجهود المصرية في تحرير 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين قبالة السواحل الصومالية منذ عدة أشهر، مؤكداً أنهم في طريقهم للعودة إلى أرض الوطن.

تفاصيل واقعة اختطاف السفينة

وأوضح الجوهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي، عندما تعرضت سفينة الشحن «إم تي يوريكا» للاختطاف على يد قراصنة صوماليين في إقليم بونتلاند شمال الصومال، أثناء توجهها إلى ميناء المكلا اليمني لتفريغ شحنة من الديزل، وكان على متنها 8 بحارة مصريين و4 بحارة هنود.

تحركات مصرية مكثفة لضمان سلامة البحارة

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الأزمة حظيت باهتمام وتوجيهات رئاسية منذ بدايتها، موضحاً أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولين في اليمن والصومال، إلى جانب التواصل مع الشركة اليمنية المالكة للسفينة، بهدف تأمين سلامة البحارة والعمل على الإفراج عنهم.

ولفت السفير حداد الجوهري إلى تشكيل غرفتي عمليات لمتابعة تطورات الأزمة، إحداهما في القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، والأخرى في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو. وركزت الجهود على توفير احتياجات البحارة الطبية والمعيشية، إلى جانب التواصل المستمر مع أسرهم في مصر وتقديم الدعم النفسي لهم طوال فترة الاحتجاز التي استمرت نحو خمسة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخارجية نجاح الجهود المصرية في الإفراج عن البحارة الثمانية، مشيراً إلى نشر صورة جماعية لهم تؤكد سلامتهم. وأضاف أنهم سيتوجهون إلى مقر السفارة المصرية في مقديشو لاستكمال إجراءات السفر، تمهيداً لعودتهم إلى القاهرة فجر الجمعة، والالتقاء بأسرهم بعد انتهاء فترة الاحتجاز.