ماذا فعل وزير الخارجية الأمريكى مع الوفد الإيرانى فى نيويورك بعد تعثر المفاوضات ؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - أفاد مسؤول أمريكى بأن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب، الاثنين، من الوفد الإيرانى لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة مغادرة الولايات المتحدة فوراً، بعد تعثر المفاوضات، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكى ومصدر ثانٍ مطلع على الأمر.

عباس عراقجي ضمن الوفد المطلوب مغادرته نيويورك

وذكر الموقع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان من بين الذين طُلب منهم مغادرة نيويورك.

وقال المسؤول الأمريكي: "طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز مدة الترحيب به.. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتهت، لذا حان وقت مغادرتهم".

وعلى الرغم من أن الإيرانيين كانوا على الأرجح سيغادرون البلاد قريباً على أي حال، فإن خطوة روبيو شكّلت توبيخاً دبلوماسياً غير معتاد للغاية، وكشفت عن عمق انعدام الثقة بين البلدين، وسط جهود لم تثمر للتوصل إلى إنهاء الحرب، بحسب "أكسيوس".

وكانت إدارة البيت الأبيض تعتقد، صباح الاثنين، أن هناك احتمالاً لإحراز تقدم في المحادثات مع إيران في وقت لاحق من اليوم، لكن بحلول أواخر فترة بعد الظهر، اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

أوامر أمريكية بمغادرة الوفد الإيراني نيويورك

وفي مساء الاثنين، وبأوامر من روبيو، أبلغت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة البعثة الإيرانية بأن وفد عراقجي يتعين عليه مغادرة نيويورك فوراً، وفقاً للمسؤول الأمريكي.

وغادر الوفد الإيراني، وبين أعضائه عراقجي، إلى المطار بعد عدة ساعات، واستقل رحلة من نيويورك إلى الدوحة في الساعة 1:20 صباح الثلاثاء، حسبما ذكر "أكسيوس".

وأكد مصدر ثانٍ أن الولايات المتحدة طلبت من الوفد الإيراني مغادرة البلاد، لكنه قال إن عراقجي كان مقرراً أن يعود إلى طهران مساء الاثنين على أي حال.