جنوب سيناء تتابع المواقع المقترحة لتنفيذ «سكن لكل المصريين» بطور سيناء بالتعاون مع جامعة الملك سلمان (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 08:13 مساءً -

تابعت لجنة من ديوان محافظة جنوب سيناء، المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواءلدكتور إسماعيل محمد كمال، بتوفير السكن الملائم لأبناء المحافظة، والتوسع في المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين،

وعقد محافظ جنوب سيناء، مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تناول خطوات تنفيذ وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بالمحافظة، والبدء بمدينة طور سيناء، مع توفير الأراضي المناسبة وتذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات.

ووجه المحافظ ، بتشكيل لجنة لدراسة وتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع بمدينة طور سيناء، حيث تابعت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، أعمال اللجنة، يرافقها وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سلمان الدولية، والمهندسة نجلاء، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن توفير السكن الملائم للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الأراضي المناسبة والتوسع في المشروعات السكنية، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تراعي طبيعة المدن واحتياجات المواطنين.

وشملت جولة لجنة المحافظة تفقد الموقع المقترح للمشروع، ودراسة مدى ملاءمته من الناحية التخطيطية والعمرانية، بما يتناسب مع طبيعة الموقع ومتطلبات المشروع، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والهندسية المتخصصة بجامعة الملك سلمان الدولية.

ومن المقرر أن تقوم جامعة الملك سلمان الدولية بإعداد مقترح لأعمال تنسيق الموقع العام واللاندسكيب، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المفتوحة، ويسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة تتناسب مع طبيعة المشروع واحتياجات المواطنين.