أخبار اليمن : 12 غارة عدوانية تستهدف ثلاث محافظات

12 غارة عدوانية تستهدف ثلاث محافظات
شن طيران العدو السعودي، اليوم، سلسلة غارات على عدد من المحافظات.
وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدو استهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في مديرية سحار بمحافظة صعدة، وشن غارة على مزارع المواطنين في قريبة الشجن بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأشارت إلى أن طيران العدو استهدف بأربع غارات شبكة الاتصالات في جبل ضين في مديرية عيال سريح، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل قرن الأعجم بمديرية ريدة، وغارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
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