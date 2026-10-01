أخبار اليمن : انهيار منجم ذهب يقتل 6 أشخاص في حجة

انهيار منجم ذهب يقتل 6 أشخاص في حجةلقي ستة مواطنين مصرعهم، فيما لا يزال 14 آخرون عالقين تحت الأنقاض، إثر انهيار مفاجئ لأحد مناجم الذهب التقليدية في منطقة الحارقة بمديرية أفلح الشام بمحافظة حجة.

وقالت مصادر محلية إن الانهيار الترابي والصخري وقع بشكل مفاجئ أثناء وجود نحو 20 شخصًا داخل المنجم، كانوا يعملون في أعمال التنقيب عن الذهب، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المنجم وإغلاق منافذه، ومحاصرة العاملين في داخله.

وأضافت المصادر أن الأهالي والفرق المجتمعية هرعوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، وبدأوا عمليات البحث والإنقاذ باستخدام أدوات حفر بدائية وإمكانات محدودة، تمكنوا خلالها من انتشال جثامين ستة أشخاص.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في محاولة للوصول إلى بقية العالقين تحت الركام وإخراجهم، وسط صعوبات كبيرة بسبب طبيعة المنطقة وانهيار الصخور والأتربة داخل المنجم.